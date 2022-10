MasterChef Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi güzelliğiyle baş döndürdü!

SOMER SİVRİOĞLU VE SEVGİLİSİ PINAR KAYABAŞI

Öğrenim hayatına İstanbul'da başladı. Liseyi tamamladıktan sonra üniversite eğitimine Gazi Üniversitesi Radyo Sinema ve Televizyon bölümünde devam etti.





Pınar Kayabaşı mesleki kariyerine 2008 yılında video editörü olarak adım attı. 2011 yılında Acun Medya çatısı altında Project Manager olarak çalışmaya başladı.

Acun Medya'da Got Talent, The Voice, Sürprizimiz Var, Yetenek Sizsiniz Türkiye, Survivor, Para Bende, Exatlon ve Dancing with Stars gibi yarışma ve program formatlarında görev aldı. Ayrıca Dominik Cumhuriyeti'nde çalıştı. Masterchef Turkiye, Exatlon Brazil, Exatlon Romania, Exatlon Estados Unidos programlarında görev aldı.