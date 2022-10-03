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MasterChef Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi güzelliğiyle baş döndürdü!

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi güzelliğiyle baş döndürdü!
03.10.2022 16:09

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'MasterChef Türkiye, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğinde tüm hızıyla devam ediyor. Kimi zaman sert kimi zaman babacan, bazen de esprili olan jüri üyesi ünlü şef, yarışmacıların hem çok sevdiği hem de çok çekindiği bir isim. 50 yaşındaki şef, hayatımıza ilk girdiğinde 2 çocuğunun annesiyle evliydi, daha sonra eşini aldattığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde cinsellik itirafıyla olay olan Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi merak konusu oldu. O isim hem şaşırttı hem de güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte detaylar...

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MasterChef Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi güzelliğiyle parmak ısırttı! Aşkı da şöhreti de Masterchef'te buldu meğer o isim...

SOMER SİVRİOĞLU VE SEVGİLİSİ PINAR KAYABAŞI

Öğrenim hayatına İstanbul'da başladı. Liseyi tamamladıktan sonra üniversite eğitimine Gazi Üniversitesi Radyo Sinema ve Televizyon bölümünde devam etti.


Pınar Kayabaşı mesleki kariyerine 2008 yılında video editörü olarak adım attı. 2011 yılında Acun Medya çatısı altında Project Manager olarak çalışmaya başladı.

Acun Medya'da Got Talent, The Voice, Sürprizimiz Var, Yetenek Sizsiniz Türkiye, Survivor, Para Bende, Exatlon ve Dancing with Stars gibi yarışma ve program formatlarında görev aldı. Ayrıca Dominik Cumhuriyeti'nde çalıştı. Masterchef Turkiye, Exatlon Brazil, Exatlon Romania, Exatlon Estados Unidos programlarında görev aldı.

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