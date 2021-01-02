Masterchef Somer şefi sevgilisi herkes tarafından merak ediliyordu! İşte Somer Sivrioğlu'nun esmer sevgilisi

MasterChef programında jüri olan Somer Sivrioğlu yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde esprili kişiliğiyle ile dikkat çekiyor. Avustralya'da bir Türk restoranı bulunan MasterChef'in Somer Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Bir dönem karısını aldattığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Somer Sivrioğlu'nun 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. MasterChef izleyicisinin merakla takip ettiği Somer Şef'in merak edilen sevgilisi ortaya çıktı. İşte başta Somer Sivrioğlu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.