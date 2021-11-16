Masterchef Safanur'un sevgilisi de aynı yarışmadan çıktı! Meğer eski milli futbolcunun oğlu Emir Elidemir ile...

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni programı Masterchef'te aşk iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Yarışmadan çok özel hayatlarıyla gündeme gelen yarışmacılar ve jüri üyeleri magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Dilara ve Sergen'in haklarında çıkan aşk iddialarının ardından bu kez Safanur'un da adı Emir Elidemir'le anıldı. 23 yaşındaki yarışmacının, geçtiğimiz sezonun yarışmacısı ve Mehmet şefin göz bebeği Emir Elidemir ile birlikte olduğu konuşuluyor. İşte gündeme bomba gibi düşen iddianın detayları...

Sevimli tavırları ile milyonların sempatisini kazanan Masterchef Safanur, şeflere de kendisini yetenekleriyle sevdirmişti.En çok dokunulmazlık alan yarışmacılardan başarılı şef adayı Safanur'un adı Emir Elidemir ile anılmaya başladı.Geçtiğimiz yıl Ayyüce isimli yarışmacıyla yakınlaştığı iddia edilen Masterchef Emir Elidemir, bu iddialara karşılık olarak hiçbir açıklama yapmamıştı. Yarışma boyunca birçok isimle anılan ve fanları tarafından birçok isme yakınlaştırılan Masterchef Emir Elidemir'in hayranları şimdi de bu sezon yer alan Masterchef Safanur'la ikilinin aşk yaşadığını iddia etti.Öyle ki; birçok fan sayfası ikilinin fotoğraflarını yan yana getirerek, aşk şarkılarını arka fona koydu.İkilinin birbirini takip bile etmemesine rağmen çıkan bu iddia ağızları açık bıraktı. Masterchef yarışmacılarından olan Emir Elidemir ve Safanur Bol ise konu hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı.

MASTERCHEF SAFANUR KİMDİR?

Bol, 19 Ağustos 1998 yılında Bursa Gemlik'te doğdu ve 23 yaşında. Kendisinden büyük 2 kardeşinin daha olan yarışmacı, liseye kadar olan eğitimini Bursa'da tamamlamıştır. İzmir'de tam burslu üniversite kazanan MasterChef Safanur, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur. 6 yıldır İzmir'de hayatını devam ettiren Safanur ayrıca Ege Üniversitesi'nde Agroekoloji ve Sürdürülebilir Tarım üzerine Yüksek Lisans yapmaktadır. Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Michelin yıldızlı La Mere Brazier'de stajyer olarak çalışan isim hem yurt içinde hem de yurt dışında pek çok restoranda çalışmıştır. Safanur Bol şu an, İzmir'de bir pastanenin şefi olarak kariyerini sürdürmektedir.

MASTERCHEF EMİR KİMDİR?

Emir Elidemir, 31 Ağustos 1994 tarihinde dünyaya geldi. Lise eğitimini Bornova Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Sonrasında Üniversite eğitimin, Özyeğin Üniversitesi Gastronomi bölümünde tamamlamıştır.

Üniversite hayatı döneminde Hollanda, Amerika ve Fransa'da staj yapmıştır.