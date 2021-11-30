Masterchef macerası adım adım devam ediyor... Yarışmacılardan bazıları el yetenekleriyle kimileri de girdikleri polemiklerle şimdiden sivrildi. Sivrilen isimlerden biri de Pelin Zaman. Masterchef'e yedeklerden dahil olan ve herhangi bir mutfak eğitimi olmadan yeteneklerini konuşturan, kısa bir süre önce Danilo Zanna'yla sevgili olduğu iddia edilen Pelin Zaman'ın sevgilisinin başkası olduğu ve sevgilisinin de ünlü bir şarkıcı olduğu ortaya çıkmıştı. Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pelin Zaman önceki akşam elenen isim oldu. Pelin Zaman'ın elenmesi herkesi şaşkına çevirirken hakkında nereli, kaç yaşında, eski hali gibi detaylar merak ediliyor.