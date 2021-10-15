Masterchef jürisi Şef Danilo Zanna'nın boşanma arifesindeki eşi Tuğçe Demirbilek frikik verdi! Sosyal medya o anları konuşuyor... MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna, Atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatımızda. Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en sevdiği şef hiç kuşkusuz Danilo Zanna. 38 yaşındaki İtalyan şef sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazandı. Danilo Zanna'ya bugünki şöhretini getiren ise Tuğçe Demirbilek ile olan evliliği oldu. Ancak 9 yıllık evlilik bitiyor. Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek Zanna, Instagram hesaplarından yaptıkları açıklamada, ortaya atılan ayrılık haberlerini doğrulamıştı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya paylaşımından yaptığı gönderme ile gündeme gelen Tuğçe Demirbilek spor yaparken verdiği frikikle gündeme geldi.