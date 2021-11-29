Masterchef Hamza Mercimek ve sevgilisinden paylaşım

Sevilerek takip edilen Masterchef yarışmasında iki kez yemek yapan ve iki kez ikinci olan Hamza'ya ise şefler övgü dolu yorumlar yapmıştı. Şimdi ise Masterchef Hamza'nın sevgilisi ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Masterchef yarışmasına bu yıl katılan ve üçlü eleme turlarından sonra elenen isimle Hamza Mercimek resmen aşk yaşıyor. Bir araya gelen ikilinin romantik bir yemek yediği de resmen ortaya çıktı.

Pınar Tanar'la aşk yaşayan başarılı yarışmacı, "Enfes" notunu düşmeyi de unutmadı! Aşklarının ilk fotoğrafını paylaşan Hamza Mercimek, akıllarda şok etkisi yarattı.

Masterchef yarışmasında Burcu ile çok yakın iki dost olan Hamza Mercimek, aşk dedikodularına bomba gibi düşmüştü. Gündemi sarsan yeni aşk ise Masterchef sevenleri tarafından çok beğenildi.

İki Masterchef yarışmacısının yarışma sonrasın bir araya gelmesi ise hayranlarını coşturdu.