Masterchef Hamza Mercimek ve sevgilisinden paylaşım

Masterchef bu sezon adeta izdivaç programına döndü. Gün geçmiyor ki bir aşk haberi çıkmasın. Somer Sivrioğlu'nun Masterchef editörlerinden Pınar Kızılkaya ile aşk yaşadığı biliniyordu. Sonrasında Pelin Zaman ile Danilo Zanna'nın yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ancak Pelin Zaman'ın adı daha sonra Hasan Biltekin'le anıldı. Diğer bir yandan da Sergen Özen ve Dilara Başaran'ın d aşk yaşadığı ve gizli tuttukları iddialar arasındaydı. Bu kez aşk bombası bambaşka bir cepheden geldi. Yarışmanın elenen isimlerinden Hamza Mercimek aşkı Masterchef'te buldu. Bakın o isim kim.