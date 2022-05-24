Masterchef Güzide Mertcan yine ev aldı ama bu kez bakın ne yaptı!

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'e 2019 yılında katılan ve son 7'ye kalmayı başaran Güzide Mertcan, sık sık lüks yaşantısı ve sürekli taşınmasıyla gündeme gelen bir isim.

2019 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'e katılarak son 7'ye kalan başarılı yarışmacı Güzide Mertcan'ı çoğumuz tanıyoruz.

Fakat o dönem yemeklerinden daha çok Güzide Mertcan'ın ailesiyle birlikte yaşadığı lüks ev çok konuşulmuştu. Daha sonra da yarışmacı bir süre sessiz kaldıktan sonra Instagram hesabından açıklama yapmıştı.

Mertcan'ın açıklaması şu şekilde:

'Eşim Kastamonu doğumlu. 8 kardeşin en sonuncusu. Sadece inandığı şey için gece gündüz çalıştı. Şimdi ise dünyanın sektöre yön veren Robotik şirketlerinden birinin sahibi. Bana gelecek olursak... Sektörün en bilinen tesettür giyim markalarından biri, sıfırdan başladığımız ve çok emekler vererek bu hale getirdiğimiz bir işletmedir. Evet güzel bir evde yaşıyoruz, hamdolsun çalışıyoruz ve kazanıyoruz ama bunun vergisini de verip harama asla bulaşmadan şükür ile yaşamaya devam ediyoruz.'

2.EV

Magazin programlarına bile konu olan bu lüks ev daha sonra 8.5 Milyon TL'ye satışa çıkarılmıştı. Güzide ve ailesi daha küçük bir eve taşınmıştı.Güzide, Büyükçekmece Alkent mahallesinde yeni aldığı ve taşınmak için hazırlık yaptığı ultra lüks villasının kapılarını, geçtiğimiz haftalarda Youtube kanalı üzerinden takipçilerine açmıştı.Evin girişine büyük bir zeytin ağacı geleceğini söyleyen Güzide, bunun daha önceki evlerinde olduğunu da söylemişti. Öte yandan girişin yan tarafında eşi için bir ofis yaptırdıklarını söyleyen Mertcan, eşinin kendisinden izinsiz burada çalışamayacağını esprili bir şekilde dile getirmişti. Gösterişli bir mutfağa sahip olan Güzide, tavan ışıklarından elektrikli aletlerini koyacağı rafa kadar tüm detayları düşündüğünü anlatmıştı. Ortada bir ada tezgah tercih eden Mertcan, evde çok sık vakit geçirdiği yerlerde koyu renk tercih ettiğini söylemişti.Üç katlı evde asansör olduğu görüldükten sonra Güzide Mertcan, çocuklarının oyun odasını gezdirdi. Oyun odasının yanından salona geçildiğinde ise kitaplık detayı görenleri şaşırtmıştı.Odalarından çıkar çıkmaz bir tezgah gösteren Güzide, küçük kızları sık sık uyandığı için sürekli aşağı inmemek adına bunu yaptırdıklarını ve bunun mini bir mutfak olarak kullanılacağını açıklamıştı. Sonrasında çocukların farklı temalardaki, zevklerine göre döşenen odaları videoda yer almıştı. En alt kata inen Güzide, son olarak buradaki üç misafir yatak odasını, kapalı havuzu, jakuziyi ve yine ortasında şömine olan salonu göstermişti.

Güzide ve ailesi daha küçük bir eve taşınmıştı. O günden itibaren de sürekli ev alıp satan Güzide yine bir ev haberiyle daha gündeme geldi.

GÜZİDE YİNE EV ALDI

Bahçeşehir'de yaşayan Mertcan, bu sefer de Göktürk'te ev aldı. Instagram'da takipçilerinin sorusunu yanıtlayan MasterChef'in eski yarışmacısı "Evi ne kadara satıyorsunuz?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

Mertcan, takipçisine "Fiyatını söylemeyeceğim çünkü haberlere çıkıyor. Yasin yorum yazdı o da konu oldu" cevabını verdi.Sık sık taşınan Mertcan konuyla ilgili de 'Bahçeşehir daire yaşantısı zor oldu. O süreçte çok gelenimiz oldu. Tadilat bitti geçtik buraya ama eşim fabrikasını taşımaya karar verdi. Serbest bölgeye geçince böyle bir karar aldık' dedi.