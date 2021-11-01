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Masterchef ekibinin zor anları! Şefleri görmeye gelenler izdihama neden oldu

Masterchef ekibinin zor anları! Şefleri görmeye gelenler izdihama neden oldu
01.11.2021 19:22
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Batman’da dördüncüsü düzenlenen kitap fuarı ikinci gününde devam ederken, kente gelen MasterChef ekibinin düzenlediği söyleşi programı izdihama neden oldu. Pandemi kurallarının unutulduğu izdihamda oluşan görüntüler pes dedirtti. İşte o anlar…

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Batman'da dördüncüsü düzenlenen kitap fuarı ikinci gününde devam ederken, kente gelen MasterChef ekibinin düzenlediği söyleşi programı izdihama neden oldu.

27 Ekim'de Batman'da açılan 4. Kitap Fuarının açılışı Batman Valisi Hulusi Şahin tarafından yapılmıştı. Açılışın ardından binlerce kitap ve yazar kitapseverlerle buluşmuştu.

Fuar kapsamında Batman'da söyleşi düzenleyen MasterChef ekibinden Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu platforma çıkmasına dakikalar kala vatandaşların yoğun bir ilgisi ile karşılaştı. 4. kitap fuar alanında söyleşi öncesi yaşanan izdiham nedeniyle program saatinden geç başladı.

Batman'da düzenlenen 4. Batman Kitap Fuarında söyleşi için platformda yaşanan izdiham ilginç görüntülere neden oldu. Yaşanan izdihamda sosyal mesafe ve maske kuralları ihlal edildi. Sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde yapılan anonslar izdihamı engellemeye yetmedi. Yaşanan izdihamda kimi vatandaş bayılırken, kimi ebeveynlerde çocuklarını kaybetti. Yaşanan üzücü olaylardan dolayı program kısa sürede bitirildi.

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