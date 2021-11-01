Masterchef ekibinin zor anları! Şefleri görmeye gelenler izdihama neden oldu

Batman 'da dördüncüsü düzenlenen kitap fuarı ikinci gününde devam ederken, kente gelen MasterChef ekibinin düzenlediği söyleşi programı izdihama neden oldu.

27 Ekim'de Batman 'da açılan 4. Kitap Fuarının açılışı Batman Valisi Hulusi Şahin tarafından yapılmıştı. Açılışın ardından binlerce kitap ve yazar kitapseverlerle buluşmuştu.

Fuar kapsamında Batman 'da söyleşi düzenleyen MasterChef ekibinden Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu platforma çıkmasına dakikalar kala vatandaşların yoğun bir ilgisi ile karşılaştı. 4. kitap fuar alanında söyleşi öncesi yaşanan izdiham nedeniyle program saatinden geç başladı.