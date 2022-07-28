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MasterChef Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek'ten olay kareler! Bikinisiyle poz verdi sosyal medya yıkıldı: "Şefime selam olsun"

MasterChef Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek'ten olay kareler! Bikinisiyle poz verdi sosyal medya yıkıldı: "Şefime selam olsun"
28.07.2022 15:49

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MasterChef Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek'ten olay kareler! Bikinisiyle poz verdi sosyal medya yıkıldı. MasterChef'in İtalyan jüri üyesi Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatımızda... Sevecen ve sempatik tavırlarıyla gönülleri fetheden Danilo şef 2012-2021 yılları arasında Tuğçe Demirbilek ile evli kaldı ve bu evlilikten Zeno adında bir erkek çocuğu var. Boşandıktan sonra dost kalmayı başaran çiftten Danilo Zanna'nın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Eda Alkaya ile görüntüleri ortaya çıkmıştı. Alkaya hakkında sosyal medyada, "Eski eşinin aynısını bulmuşsun" şeklinde yorumlar yapılmıştı. Tuğçe kah oğlu ile kah arkadaşları ile zaman geçiriyor. Paylaşımları ile dikkat çeken Tuğçe Demirbilek Instagram'da bikinili hali ile gündem oldu. Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek'i görenler, "Şefime selam olsun" yorumları yaptı.

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