Masterchef Burcu'nun kocasıyla dudak dudağa videosu olay oldu! Aradaki Burak Özçivit yorumunu görenler dönüp bir daha baktı!

Masterchef Burcu'ya 'Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum!' Herkes dönüp baktı! Dudak dudağa pozları olay Burcu Önal ve eşi... Masterchef'in en çok dikkat çeken isimlerinden biri de Burcu Önal. Yarışmaya geçen sezonda katılan, eleme turunda bir başka yarışmacı Walison Fonseca'ya yardım eden ve elenen Burcu Önal, bu sezonun da en iddialı isimlerinden biri. Yarışmaya geçtiğimiz sezonda da katılan Burcu Önal, rakibi Wallison Fonseca'ya yardım etmiş ve bu hareket yarışmaya mal olmuştu. Bu sezon adından sıkça söz ettiren Burcu Önal yine çok şaşırttı.

Bu sezon Masterchef'te hafızalarda yer edinen isimlerinden biri oldu Burcu Önal.

Sözünü sakınmamasıyle bilinen Burcu Önal hakkındaki Ajda Pekkan gerçeği herkesi şok şaşırtmıştı bir süre önce.

Burcu Önal'ın, Ajda Pekkan'ın yanında yaşadığı ortaya çıkmıştı bir süre önce. Yalnızca kariyeriyle ön planda olmak isteyen MasterChef Türkiye yarışmacısı Burcu Önal, kocası İbrahim Önal ile verdiği mutluluk pozlarıyla ilgi çekti.

''Ben kimseyi özlemem, burası MasterChef'' açıklamasıyla şaşırtan Burcu Önal'ın eşi, takipçileri tarafından Burak Özçivit'e benzetildi.

1986 doğumlu Burcu Önal, 15 yıl boyunca Asya'da yaşadı.

Aslen Diyarbakırlı olan Burcu Önal'ı, farklı zamanlarda Filipinli ve Çinli aileler büyüttü. Asya yemekleri konusunda uzmanlaşan Önal, yurt dışında gemilerde garsonluk yaptı. Ardından yemek öğretmenliği yapan Önal, Türkiye'ye döndüğünde Taksim'de bir Çin restoranı açtı.

İbrahim Önal ile evli olan Burcu Önal'ın, eşiyle aşk dolu pozlarına yorum yağıyor

Takipçileri Önal'a, ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum'' ve ''Kocan Burak Özçivit'e benziyor'' gibi yorumlarda bulundu.