Masterchef Burcu'nun kocasını görenler gözlerine inanamıyor! 'Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum!'

TV 8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışma programı Masterchef'te adından en çok söz ettiren isimlerin başında geliyor Burcu Önal. 2 denemenin ardından 3. kez elemelere katıldı ve bu kez Masterchef bileti kazandı. El yeteneğiyle dikkat çeken Burcu Önal, sık sık girdiği tartışmalarla biliniyor. Özel hayatıyla gündeme gelmek istemeyen MasterChef yarışmacısı Burcu Önal, eşiyle yarışma öncesinde paylaştığı aşk dolu pozlarıyla dikkat çekti. Ve Burcu'ya öyle bir Burak Özçivit yorumu geldi ki görenler dönüp bir daha bakmak zorunda kaldı.