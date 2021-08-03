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Masterchef Ayyüce Kamit son haliyle olay oldu! Görenler tanıyamadı…

Masterchef Ayyüce Kamit son haliyle olay oldu! Görenler tanıyamadı…
03.08.2021 21:38
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Masterchef Ayyüce Kamit son haliyle olay oldu! Görenler tanıyamadı… Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturduğu MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Ayyüce Kamit, yeni imajıyla dikkat çekti. Yarışma sonrası sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla fenomen haline dönüşen Kamit, son haliyle yine takipçilerinden beğeni topladı. İmajını tamamen değiştiren Ayyüce'yi görenler şaşkınlığını gizleyemezken fenomen yarışmacı için 'Yarışma yaradı' yorumu yapıldı. İşte MasterChef Ayyüce'nin son hali...


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