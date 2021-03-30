MasterChef Ayyüce Kamit imaj değişikliği ile gündem oldu! İşte son hali...

MasterChef Türkiye 2020'de "Sakarya’dan İstanbul’a geldiğimde cebimde hiç para yoktu" açıklaması gündem olan Ayyüce Kamit, imaj değişikliği ile gündem oldu. İşte yarışmadan sonra imaj değiştirenler kervanına katılan Ayyüce Kamit'in son hali...

'MasterChef 2020' sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ayyüce Kamit, 140 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından son halini yayınladı.

Saç rengini değiştiren MasterChef Kamit, takipçilerine "Siz nasıl buldunuz?" sorusunu yöneltti. Ayyüce'nin paylaşımına 16 binin üzerinde beğeni ve çok sayıda yorum geldi.

İşte Ayyüce Kamit'in son hali: