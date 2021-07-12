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Marcus Aral'ın denize attığı Kerem Kamışlı özel koruma tuttu…

Marcus Aral'ın denize attığı Kerem Kamışlı özel koruma tuttu…
12.07.2021 18:42
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Marcus Aral'ın denize attığı Kerem Kamışlı özel koruma tuttu… Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin barıştı Kerem Kamışlı harekete geçti! Şevval Şahin, uzun bir süre birliktelik yaşadığı Yiğit Marcus Aral'la yollarını ayırdıktan sonra Kerem Kamışlı ile görüşmeye başlamıştı. Kıskançlık krizine giren Yiğit Marcus Aral ise ikilinin akşam yemeğini basarak Kerem Kamışlı'yı sandalyesiyle birlikte deniz atmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin tekrar bir araya geldi. Kerem Kamışlı cephesinde de yeni bir gelişme yaşandı. Kamışlı, skandal olayın ardından özel koruma tuttu.


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