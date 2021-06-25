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'Mankenler kıskandı' İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız ortalığı salladı! Bikinili dans...

'Mankenler kıskandı' İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız ortalığı salladı! Bikinili dans...
25.06.2021 17:29
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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız bomba itirafın ardından sosyal medyayı bir kez daha salladı! Ancak bu kez sözleriyle değil danslarıyla... Kızı Elif Ada ile Alaçatı'da tatilde olan Ayşegül Yıldız Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Bikinili pozlarıyla takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutulan 40 yaşındaki Ayşegül Yıldız dans etti sosyal medya onu konuştu. 2011 yılında nikah masasına oturduğu ve 2 yıl sonra boşandığı Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız Instagram'da takipçilerine verdiği 'aşk' yanıtı ile günlerce konuşulmuştu.


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