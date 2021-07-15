Survivor Ayşe açıldıkça açıldı! Mini şortuyla poz veren Ayşe Yüksel aşk itirafının ardından o pozla dikkatleri üzerine çekti! TV8 ekranlarının sevilen yarışmalarından olan Survivor bir süre önce yayın hayatını sonlandırmıştı. Survivor Ayşe ise sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor.Survivor 2021 sezonunun şampiyonu kırmızı takım yarışmacısı İsmail Balaban olmuştu. Yarışmayı İsmail Balaban kazandı kazanmasın ama diğer yarışmacılarda bir anda şöhreti yakaladı. Onların başında da Ayşe Yüksel geliyor. Masterchef ve Survivor'dan tanıdığımız Yasin Obuz'la bir şarkı projesi için kolları sıvayan Ayşe Yüksel hakkında en çok merak edilen konulardan biri, yarışmadayken samimi görüntüler sergilediği Yiğit Alp Poyraz'la sevgili olup olmadığıydı. Ayşe Yüksel havada kalan 'aşk var mı?' sorusuna verdiği yanıtla geçtiğimiz gün adından söz ettirmişti. Son yaptığı dekolteli paylaşım ile dikkatleri üzerinde çeken Survivor Ayşe Yüksel o pozla, 'Açıldıkça açıldı' dedirtti. TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor bitti bitmesine ama yankıları bitmiyor... Survivor 2021 sezonunun şampiyonu kırmızı takım yarışmacısı İsmail Balaban olmuştu. Yarışmayı İsmail Balaban kazandı kazanmasın ama diğer yarışmacılarda bir anda şöhreti yakaladı. Onların başında da Ayşe Yüksel geliyor. Masterchef ve Survivor'dan tanıdığımız Yasin Obuz'la bir şarkı projesi için kolları sıvayan Ayşe Yüksel hakkında en çok merak edilen konulardan biri, yarışmadayken samimi görüntüler sergilediği Yiğit Alp Poyraz'la sevgili olup olmadığıydı. Ayşe Yüksel havada kalan 'aşk var mı?' sorusuna nihayet yanıt verdi. İşte Ayşe Yüksel'in o açıklaması.