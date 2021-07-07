Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün olaylı gecesi! Ayşe Akın'ın yanağını okşadı meydan dayağı yedi! Şarkıcı ve oyuncu Ayşe Akın o gün iş insanı Tufan Doğan'la nişanlandı. Nişan töreninin ardından çift, Nişantaşı'nda bir mekana gitti. Aynı mekanda Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, Ayşe Akın ile karşılaştı ve ünlü ismin yanağını okşadı. Durumu fark eden Tufan Doğan, nişanlısından 'eskiden tanıdığım biri' tepkisini alınca ortalık karıştı. Yediği tokatla sandalyeden düşen Mahmut Kırmızıgül ile Ayşe Akın'ın nişanlısını çevredekiler ayırdı.