Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir eşine korku dolu anlar yaşattı evinin kapısını baltayla kırdı! Seval Bazencir işte böyle kurtuldu

Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir eşine kabus dolu anlar yaşattı evinin kapısını baltayla kırdı! Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir ile eşi Seval Bazencir arasında kavga çıktı. Genç kadın, eşiyle görüşmek istemedi ancak Yusuf Bazencir, baltayla evin kapısını kırarak içeri girmeye çalıştı. Seval Bazencir, KADES uygulamasına basıp yardım istedi. Gözaltına alınan Yusuf Bazencir, "İlaçlarımı almak için kapıyı baltayla kırmaya çalıştım. Amacım eşime zarar vermek değildi" dedi. İşte dehşet anının görüntüleri...