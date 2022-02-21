Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer’den tepki çeken sözler! ‘’Parasız adam gereksiz adamdır’’

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer açıklamalarıyla tepki çekti. Daha önce "Lahmacun ve halaya bayılırım. Bunlar kıroluksa, en az babam kadar kıroyum" açıklamasıyla gündeme gelen Gizem Tuncer son verdiği röportajda olay sözlere imza attı. Gizem Tuncer "Kendi parasını kazanmayan birine aşık olabilir misiniz?" sorusuna ise "Öyle birine aşık olacağımı sanmıyorum. Rezalet bir şey o ya! Parasız adam gereksiz adamdır yani. Ben kimseye bakmam, kimse de bana bakmasın. Herkes kendine baksın. Birlikte yaşanıyorsa mesela, ortak harcansın" yanıtını verdi.