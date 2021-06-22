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'Lütfen photoshop olsun' Seren Serengil son haliyle kahretti!

'Lütfen photoshop olsun' Seren Serengil son haliyle kahretti!
22.06.2021 15:59
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Seren Serengil son haliyle kahretti! Dumping sendromu ile mücadele eden Seren'i görenler 'lütfen photoshop olsun' diyor! Geçtiğimiz günlerde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve sevgilisi tarafından yapılan açıklamayla da ameliyata alındığı ortaya çıkan Serengil, son paylaşımıyla sevenlerini endişelendirdi.Zayıflamak amacıyla geçirdiği mide küçültme ameliyatın ardından 'dumping sendromu' yaşayan ve 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, aşırı zayıflığıyla korkuttu. İşte hastalıkla mücadele eden ve sosyal medyada photoshop'lu fotoğrafları ile sık sık adından söz ettiren 50 yaşındaki Seren Serengil'in son hali...


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