'Like' taktikleri! Demet Özdemir iç çamaşırsız pozuyla sosyal medyayı salladı! | Son Dakika Demet Özdemir Haberleri

Demet Özdemir iç çamaşırsız pozuyla sosyal medyayı salladı! Oğuzhan Koç'la doludizgin aşk yaşayan Demet son dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasında. 2021'in ilk aşk bombasını patlatan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ilk başlarda aşklarını saklamayı tercih etseler de, kaçış çoktan bitti. Sonrasında aşklarını ilan eden çift son olarak tatil fotoğraflarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde haklarında ayrılık haberleri çıkan ve ardından sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla iddiaların 'asılsız' olduğunu ifade eden ikiliden Demet Özdemir, Instagram'dan paylaştığı son pozlarla sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.