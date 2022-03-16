Lerzan Mutlu’ya hakaret davasında Seren Serengil'e beraat talebi

Şarkıcı Lerzan Mutlu’ya hakaret ettiği öne sürülen sunucu Seren Serengil’in 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada beraatı talep edilen Serengil, "Arkadaşımla özel mesajlaşmamın zaten hiçbir cezası olamaz’’ dedi. Modacı Gülşah Saracoğlu'nun telefonuna, şarkıcı Lerzan Mutlu’ya yönelik hakaret içerikli ses kaydı gönderdiği iddia edilen sunucu Seren Serengil'in 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 55.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Seren Serengil ve taraf avukatları hazır bulundu.