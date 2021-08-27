Lerzan Mutlu bikinili pozlarından sonra mini şortuyla nefes kesti! 44'lük Lerzan Mutlu genç kızları cebinden çıkardı

Zaman zaman girdiği tartışmalarla bilinen Lerzan Mutlu'dan yıllar sonra bir ilk. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte ünlü isimler kendilerini Ege ve Akdeniz'in serin sularına attı. O isimler arasına Lerzan Mutlu da katıldı. 5 yıldır güneşlenmediğini ve bronz ten sevmediğini belirten 44 yaşındaki Lerzan Mutlu, 5 yılın ardından ilk kez güneşlenmiş ve bikinili pozlarını paylaşmıştı. Mutlu bu paylaşımlarının ardından minili pozlarını paylaştı. Mutlu, son olarak paylaştığı mini şortlu fotoğrafıyla adeta genç kızlara taş çıkardı.