PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023, 12:26 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2023, 12:32

Leonardo Di Caprio çapkınlık turunda o güzel ile fena yakalandı!

Leonardo Di Caprio, İbiza’da tatil yaparken İngiltere’nin en çok izlenen realite şovlarından biri olan “Love Island” programının eski yarışmacısı Arabella Chi ile görüntülendi.

48 yaşındaki Oscar ödüllü aktör Leonardo Di Caprio, dünyanın neresinde olursa adını güzellerle duyurmaya devam ediyor. "Love Island" programıyla tanınan Arabella Chi, Di Caprio yatında görüntülendi. Arabella, Leo'nun yatında krem rengi bikinisiyle, düz ve omuzlarına dökülmüş uzun sarı saçlarıyla sansasyonel görünüyordu. Gözlerini şık güneş gözlükleriyle kapatan Arabella, yatta diğer misafirlerle sohbet ederken objektiflere takıldı. Bu arada Di Caprio, krem rengi şort, beyaz polo tişört ve lacivert beyzbol şapkasıyla gemiye binerken görüldü.

SIRADAKİ VİDEO
Hamdi Alkan’ın 8 senelik eski eşi Selen Görgüzel’den ilişki itirafı! Bu sözler tartışma çıkarır! “Biri ile birlikte olsam...”
09.08.2023Çarşamba
1 aylık bebeğini paylaştı! Aslı Enver’in baba-kız paylaşımı sosyal medyayı salladı! Berkin Gökbudak’ın minik kızına bakın...
09.08.2023Çarşamba
Nadide Sultan estetiklileri fena tiye aldı: “Güzelliğim doğal”
08.08.2023Salı
Arzum Onan ‘’şahane bir dört gün geçirdik’’ deyip tatilden paylaştı!
08.08.2023Salı
Erkin Koray'ın kardeşinin ağabeyiyle gitar anısı tekrar gündem oldu! İşte o anı…
08.08.2023Salı
Bunlar da Var
Nijer’deki Türklerin tahliyesi için özel sefer! 01:12
THY'den Nijer'de tahliye!
09.08.2023Çarşamba
Galatasaray’da Okan Buruk’tan Ljubljana maçı sonrası flaş sözler! Sayılmayan goller Fenerbahçe maçını hatırlattı 02:25
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan flaş sözler!
09.08.2023Çarşamba
Yalnız Kurtlar Operasyonu: DEAŞ’ın 10 bin kişilik listesi ele geçirildi! Gizli servisler peşindeydi İran satın alacaktı... Türk polisi yakaladı 02:17
Emniyetten havalimanında müthiş operasyon
09.08.2023Çarşamba
E-5 Kara Yolu Ünalan mevkiinde 2 araç ve 1 motosiklet kazaya karıştı: 1 ölü 01:16
E-5'te 2 araç ve 1 motosiklet kazaya karıştı: 1 ölü
09.08.2023Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA