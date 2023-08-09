48 yaşındaki Oscar ödüllü aktör Leonardo Di Caprio, dünyanın neresinde olursa adını güzellerle duyurmaya devam ediyor. "Love Island" programıyla tanınan Arabella Chi, Di Caprio yatında görüntülendi. Arabella, Leo'nun yatında krem rengi bikinisiyle, düz ve omuzlarına dökülmüş uzun sarı saçlarıyla sansasyonel görünüyordu. Gözlerini şık güneş gözlükleriyle kapatan Arabella, yatta diğer misafirlerle sohbet ederken objektiflere takıldı. Bu arada Di Caprio, krem rengi şort, beyaz polo tişört ve lacivert beyzbol şapkasıyla gemiye binerken görüldü.