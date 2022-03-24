Latif Doğan'ın 'gönül kuşum' diye seslendiği eşine bakın! Ünlü türkücü Latif Doğan, dokuz yıl aradan sonra ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana dönen İbo Show'a konuk oldu. Bunun üzerine Doğan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Küstüm, Eşarbını Yan Bağlama, Yar Gelecek şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü türkücünün özellikle ailesi merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Latif Doğan kiminle evli?", Latif Doğan'ın eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Ünlü türkücünün güzeller güzeli eşini görenler ise hayran kaldı. Öte yandan Doğan'ın bir sosyal medya paylaşımında eşinden 'gönül kuşum' diye bahsetmesi dikkat çekti. İşte Latif Doğan'ın sır gibi sakladığı biricik eşi...