Haberler Magazin Videoları Latif Doğan acı haberi böyle duyurdu! Dostlarından destek yağdı

Latif Doğan acı haberi böyle duyurdu! Dostlarından destek yağdı

Latif Doğan acı haberi böyle duyurdu! Dostlarından destek yağdı
28.07.2022 18:43 - Son Güncelleme: 28.07.2022 18:44

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:18
Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ...
Magazin 00:43
Nurgül 'çok sıcak' dedi sere...
Magazin 00:14
Ece Erken'in kalp acısı...
Magazin 00:11
Hande Erçel’in eniştesinden...
Magazin 01:25
Müge Anlı'nın kardeşi Efe Anlı...
Magazin 00:15
Kibariye ile 19 yaş küçük...
Magazin 00:23
Acun Ilıcalı parayı jüriye...
Magazin 03:23
Fondaş medyanın "Gülşen"...
Magazin 00:32
Yatak odasından paylaştı!...
Magazin 00:15
Hülya Avşar'dan iddialı...
Magazin 00:13
Müge Anlı’nın kardeşini gören...
Magazin 00:12
Spor sonrası paylaşım yapan...

Latif Doğan kötü haberi verdi Songül Karlı, Fulden Uras ve birçok ünlüden mesaj yağdı. Latif Doğan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Haziran ayında sevenlerini üzmüştü. Ayşe Doğan'ın yoğun bakıma kaldırıldığını duyuran Latif Doğan, annesi için sevenlerinden dua istemişti. Annesinin vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Latif Doğan, paylaştığı fotoğrafın altına, "Anamız Ayşe Doğan hakkın rahmetine kavuştu. 29 Temmuz Cuma günü öğlen namazında Besni Tuğsuzlar Camii'nden kaldırılacaktır. Rahatsızlığı boyunca tüm imkanlarını kullanan doktorlarımız ve sağlık çalışanlarına, ziyaret eden arayan ve sosyal medyadan yazan tüm dostlara sonsuz teşekkürler. Doğan Ailesi" notunu yazdı. İşte o paylaşım...

Magazin Videoları
SON DAKİKA