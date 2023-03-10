Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in oğlu Karan dedesinin kopyası! "Hık demiş burnundan düşmüş"

'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan, 2017 yılından beri mutlu bir evlilik sürdüren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2019'da oğulları Karan'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı. Çift, geçen Ocak ayında ise Kerem adını verdikleri ikinci bebeklerine kavuştu. Ünlü çiftin ikinci bebekleriyle henüz herhangi bir kare gelmezken Burak Özçivit'in babası sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Karan'ı dedesine benzeterek "Karizması dedesinden", "Herkes babasına benzetiyordu, dedesinin kopyası!" yorumlarında bulundu.