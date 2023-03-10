Haberler Magazin Videoları Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in oğlu Karan dedesinin kopyası! "Hık demiş burnundan düşmüş"

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in oğlu Karan dedesinin kopyası! "Hık demiş burnundan düşmüş"

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in oğlu Karan dedesinin kopyası! "Hık demiş burnundan düşmüş"
10.03.2023 00:12 - Son Güncelleme: 10.03.2023 00:16

OTOMATİK OYNAT

Magazin 01:30
Diriliş Ertuğrul'un Tuğtekin'i...
Magazin 02:02
Kurtlar Vadisi’nin Rus güzeli...
Magazin 00:11
Hazal Kaya’dan minik bebeğiyle...
Magazin 00:27
Yeşilçam yıldızı Melike Zobu...
Magazin 01:02
Yalı Çapkını 23. bölüm 2....
Magazin 00:28
Alişan ve eşi Buse Varol...
Magazin 02:23
Cinsel ilişkiye girerken 'at...
Magazin 00:20
Şevval Şahin çıplak pozlarını...
Magazin 00:26
Yeşilçam efsanesi Hikmet Taş...
Magazin 00:10
Ata Demirer'in gören...
Magazin 00:06
Neslişah Alkoçlar kızı...
Magazin 04:26
Yılmaz Morgül’ün canlı yayında...

'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan, 2017 yılından beri mutlu bir evlilik sürdüren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2019'da oğulları Karan'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı. Çift, geçen Ocak ayında ise Kerem adını verdikleri ikinci bebeklerine kavuştu. Ünlü çiftin ikinci bebekleriyle henüz herhangi bir kare gelmezken Burak Özçivit'in babası sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Karan'ı dedesine benzeterek "Karizması dedesinden", "Herkes babasına benzetiyordu, dedesinin kopyası!" yorumlarında bulundu.

Magazin Videoları
SON DAKİKA