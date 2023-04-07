Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit aşka geldi! Karı-koca sosyal medyayı salladı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit, 2017 yılında Fahriye Evcen ile nikah masasına oturdu. Magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alan ikilinin bu evlilikten Karan ve Kerem adında iki evladı oldu. Mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan çift, bu kez romantik pozlarıyla gündeme geldi. Burak Özçivit, sosyal medya hesabında eşi Fahriye Evcen ile verdiği bir pozu yayınladı. Özçivit'in paylaşımı sosyal medyayı sallarken çiçeği burnunda anne Fahriye Evcen'in son hali dikkat çekti.