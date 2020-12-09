Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'u Zeynep Tuğçe Bayat'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer yakışıklı oyuncuyla...

Çarşamba günlerinin tartışmasız lider Kuruluş Osman tam gaz yoluna devam ederken pek çok yeni isim de kadroya dahil olmaya devam ediyor. Onlardan biri de 30 yaşındaki güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat oldu. Kuruluş Osman dizisine Peçenek kızı Targun Hatun olarak dahil olan Zeynep Tuğçe Bayat günün en çok merak edilen ismi haline geldi. Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu hakkında merak edilenlerden biri de eşi oldu. Kısa bir süre önce kendisi gibi oyuncu olan eşiyle hayatını birleştiren Zeynep Tuğçe Bayat hakkında merak edilenler haberimizde.