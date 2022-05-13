Kuruluş Osman’ın Holofira’sı Duru Yazıcı’nın ablası bakın kim! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...

Kuruluş Osman'ın güzeller güzeli Holofira'sı Duru Yazıcı'nın ablası bakın kim! Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman'a Holofira karakteriyle dahil olan Duru Yazıcı, performansıyla kısa sürede büyük beğeni topladı. ATV ekranlarında bu akşam yayınlanan bölümde usta Arius'un askerleri Holofira'yı kaçırması üzerine gündeme gelen Duru Yazıcı'nın hayatı merak konusu oldu. Yazıcı hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun ablasının kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı. Duru Yazıcı'nın kendisinden de ünlü olan ablası bakın hangi oyuncuymuş...