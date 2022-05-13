Haberler Magazin Videoları Kuruluş Osman’ın Holofira’sı Duru Yazıcı’nın ablası bakın kim! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...

Kuruluş Osman’ın Holofira’sı Duru Yazıcı’nın ablası bakın kim! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...

Kuruluş Osman’ın Holofira’sı Duru Yazıcı’nın ablası bakın kim! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...
13.05.2022 16:29

OTOMATİK OYNAT

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Kuruluş Osman'ın güzeller güzeli Holofira'sı Duru Yazıcı'nın ablası bakın kim! Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman'a Holofira karakteriyle dahil olan Duru Yazıcı, performansıyla kısa sürede büyük beğeni topladı. ATV ekranlarında bu akşam yayınlanan bölümde usta Arius'un askerleri Holofira'yı kaçırması üzerine gündeme gelen Duru Yazıcı'nın hayatı merak konusu oldu. Yazıcı hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun ablasının kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı. Duru Yazıcı'nın kendisinden de ünlü olan ablası bakın hangi oyuncuymuş...

Magazin Videoları
Kuruluş Osman’ın güzeller güzeli Holofira’sı Duru Yazıcı’nın ablası bakın kim! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...

Yarhisar Tekfuru Mihalis'in kızı Orhan Gazi'nin eşi ve birinci Murad'ın annesi Holofira'nın (Nilüfer Hatun) Kuruluş Osman'daki gençlik yıllarını canlandıran Duru Yazıcı, son bölümün yayınlanmasının ardından gündem oldu.

Sergilediği oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Yazıcı hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun ablasının kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı.

İşte Duru Yazıcı ve ablası İPEK FİLİZ YAZICI...

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