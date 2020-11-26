Kuruluş Osman'ın Boran'ı Yiğit Uçan'ın güzel eşi Betül adeta bir fenomen! İşte Yiğit Uçan'ın güzel eşi Betül

İzleyici karşısına çıktığı günden bu yana Kuruluş Osman, ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Burak Özçivit, Ragıp Savaş, Yeşim Ceren Bozoğlu, Alma Terziç gibi isimleri bulunduran Kuruluş Osman yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Yiğit Uçan. Kuruluş Osman'ın Boran'ı Yiğit Uçan hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Çocuklarını ve eşini sosyal medya hesabından paylaşan Yiğit Uçan'ı eşinin güzelliği herkesi büyülüyor. İşte başta Yiğit Uçan olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.