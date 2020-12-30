Haberler Video Magazin Videoları Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez gözlerden uzak tutuyor tutmasına ama... Yan yana görenler şaştı kaldı

Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez gözlerden uzak tutuyor tutmasına ama... Yan yana görenler şaştı kaldı

Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez gözlerden uzak tutuyor tutmasına ama... Yan yana görenler şaştı kaldı
30.12.2020 16:17
Ana Sayfa 28:44
"Anadolu, sanat üretimi için...
Ana Sayfa 04:11
Şanlıurfa'da korkunç olay! O...
Ana Sayfa 00:10
İzmir son dakika deprem mi...
Ana Sayfa 02:27
Bakan Akar ve komutanlar sınır...
Ana Sayfa 00:24
BİM’de aşı satışı! Sosyal...
Ana Sayfa 00:42
Yemen havaalanındaki patlama...
Ana Sayfa 00:55
Aylin Sözer'i öldürüp yakan...
Ana Sayfa 00:33
Annesinin başını kesen cani...
Ana Sayfa 00:48
Sahte içki operasyonunda...
Ana Sayfa 01:31
Borcu olanlar dikkat!...
Ana Sayfa 00:55
Baldızı sosyal medyayı...
Ana Sayfa 01:37
'Aylin Hoca'nın öğrencilerine...

Önce Diriliş Ertuğrul'da sonrasında Kuruluş Osman'da Bamsı Beyrek karakterine hayat veren ve hafızalara kazınan 42 yaşındaki başarılı oyuncu Nurettin Sönmez sosyal medyada da adından söz ettiriyor. Oyunculuğu ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nurettin Sönmez, Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kuruluş Osman'da da tahtını korudu. Bamsı Beyrek karakterini canlandıran Nurettin Sönmez hakkında araştırma yapanlar özel hayatına dair fazla bilgi edinemese de öğretmen kardeşi Gamze'yi görenler şaşırıp kalıyor. İki kardeşin benzerlikleri inanılır gibi değil. İşte başta Nurettin Sönmez'in kardeşi olmak üzere ünlülerin kardeşleri.


Magazin Videoları