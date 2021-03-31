Kurtlar Vadisi'nin yıldızıyla sevgili olan İclal Aydın eridi! İclal Aydın eridi son hali 'aşk yaradı' dedirtti!

İclal Aydın eridi son hali 'aşk yaradı' dedirtti! Kurtlar Vadisi'nin yıldızıyla sevgili olan İclal Aydın Instagram'dan sıkı bir diyetle 3 ayda geldiği son halini paylaştı. Gamzeli güzel İclal Aydın, troid ilaçlarını bıraktığı için 2.5 ayda 7 kilo almış ve acilen diyet programına başlamıştı. 49 yaşındaki İclal Aydın incecik oldu. Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu olan İclal Aydın'ın son halini görenler, 'aşk yaradı' yorumunda bulundu. İclal Aydın, Kurtlar Vadisi Pusu'da Müfettiş Kane karakterine hayat veren oyuncuyla aşk yaşıyor...