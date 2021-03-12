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Kurtlar Vadisi'nin sevilen iki efsanesi Abuzer ve Erdal Kömürcü'nün yıllar sonra hali

Kurtlar Vadisi'nin sevilen iki efsanesi Abuzer ve Erdal Kömürcü'nün yıllar sonra hali
12.03.2021 18:18
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2003-2005 yılları arasında yayınlanan Kurtlar Vadisi'ndeki Abuzer ile Erdal Kömürcü karakterlerine hayat veren Muhammed Cangören ve Sefa Zengin dizinin efsane isimleri arasındaki yerini koruyor. Abuzer Kömürcü karakteriyle nam salan Muhammed Cangören yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna katıldı. Son olarak Çukur dizisinde Reşit Feyzullah karakterine hayat veren usta oyuncu EDHO'da Hırsız Hamdi tiplemesiyle milyonları güldürmeye devam ediyor. Ayrıca Muhammed Cangören'in yıllar önce Kurtlar Vadisi'nde oğlu Erdal'a hayat veren Sefa Zengin ile çektirdiği fotoğraf ise yüzlerde tebessüm yarattı.


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