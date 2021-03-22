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Kurtlar Vadisi oyuncularının yıllar içindeki değişimi! Görenler inanamıyor…

Kurtlar Vadisi oyuncularının yıllar içindeki değişimi! Görenler inanamıyor…
22.03.2021 22:51
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Ekranların uzun soluklu yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi, yayınlandığı döneme damgasını vurdu. Dizide Polat Alemdar, Memati ve Savcı Leyla karakterlerini canlandıran Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun ve Çiğdem Batur birçok kişi tarafından hala merakla takip ediliyor. Yıldız oyuncuların yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi. İşte Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz, Memati rolündeki Gürkan Uygun ve Savcı Leyla'ya hayat veren Çiğdem Batur'un yıllar içindeki şaşırtan değişimleri...


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