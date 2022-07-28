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Kurt Efe için yaklaşık 25 bin TL'ye bakıcı tutan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti bu sefer bebek hemşiresi işe aldı

Kurt Efe için yaklaşık 25 bin TL'ye bakıcı tutan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti bu sefer bebek hemşiresi işe aldı
28.07.2022 17:17

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Oğulları Kurt Efe için yaklaşık maaşı 25 bin TL olan Filipinli bir bakıcı tutan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, şimdi de Türk bir bebek hemşiresini işe aldı. Böylece ünlü çiftin aylık bakıcı masrafı 45 bin TL’ye çıktı.

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2016 yılında dünya evine giren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, geçtiğimiz Nisan ayında Kurt Efe ismini verdikleri oğullarını kucaklarına aldı.




Doğumdan kısa süre sonra oğulları için Filipinli bir bakıcı tutan ünlü çift, İngilizce bilen bakıcıya 1.400 dolar yani yaklaşık 25 bin TL maaş vermeye başladı.




HEMŞİREYE 20 BİN TL MAAŞ
Dadının ayrıca vize, sigorta ve yılda bir defa Filipinler'e gidiş/dönüş uçak masrafı da Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi tarafından karşılanıyordu.




Başak Dizer, şimdi de Türk bir bebek hemşiresiyle anlaştı.




Ünlü çift, bebekleri için anlaştıkları Türk hemşireye de dedikodulara göre 20 bin TL maaş ödüyor.




Böylece çift, her ay bebekleri için 45 bin TL'yi gözden çıkartıyor.




Kıvanç Tatlıtuğ da bebeklerinin yüzünü güldüren ve Kurt Efe'ye kendi çocuğu gibi bakan bakıcılarına aileden biri gibi davranıyor. Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda oğulları ve Filipinli bakıcılarıyla böyle görüntülenmişti.

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