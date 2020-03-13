Kubilay Aka ve Miray Daner barıştı! İşte ayrılığa dayanamayan çift gecelerde böyle yakalandı 13.03.2020 13:05

Ünlü oyuncular Kubilay Aka ile Miray Daner, 2.5 yıllık ilişkilerini 2019'un Ağustos ayında bitirmiş, çiftin ayrılık nedeni olarak oyuncu Hilal Altınbilek gösterilmişti. Kubilay Aka ihanet söylentilerini "Hilal ile menajerimiz aynı, iddialar doğru değil" diyerek yalanlamıştı. Bu ayrılığın ardından geçtiğimiz haftalarda Miray Daner'in eski rol arkadaşı Boran Kuzum'la yeni bir aşka yelken açtığı konuşulurken, eski aşıklardan dün gece bir mekanda beraber oldukları görüntüler geldi. İşte Kubilay Aka ve Miray Daner çiftinin barıştığına dair ortaya çıkan olay görüntüler...

Yaşanan ihanet iddiaları sonrası tamamen yollarını ayırdıkları düşünülen çiftten flaş bir haber geldi. Eski rol arkadaşı Boran Kuzum'la yeni bir aşka yelken açtığı bile konuşulan Miray Daner'in, Kubilay Aka ile tekrar barıştığı ortaya çıktı.

Tonyavlar isimli bir sosyal medya hesabının yayınladığı görüntülere göre; çiftin dün gece bir mekanda beraber oldukları görüldü. İşte o görüntüler...