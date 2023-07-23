Haberler Magazin Videoları 80 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın deniz keyfi! Hem yüzdü hem şakı söyledi! “Kuğu gibisiniz maşallah” Son haline bakın...

80 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın deniz keyfi! Hem yüzdü hem şakı söyledi! “Kuğu gibisiniz maşallah” Son haline bakın...

80 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın deniz keyfi! Hem yüzdü hem şakı söyledi! “Kuğu gibisiniz maşallah” Son haline bakın...
23.07.2023 11:22

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Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Türk sinemasının 4 yapraklı yoncasından biri olarak kabul edilen Filiz Akın, Yeşilçam'ın 'kolejli güzeli' olarak hafızalara kazındı. Hem performansı hem güzelliğiyle yıllarca adından söz ettiren Akın, son dönemlerde ise sosyal medya paylaşımlarla sık sık gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan 80 yaşındaki Yeşilçam yıldızı, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve denizde geçirdiği keyifli anlara dair görüntüleri yayınladı. Oyuncu, son haliyle bir kez daha hayran bıraktı. İşte Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'ın o anları...

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