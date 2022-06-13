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Kourtney Kardashian hamile kalmak için öyle şeyler yapıyor ki inanılır gibi değil! Cinsel ilişkiye ara verip kocasının...

Kourtney Kardashian hamile kalmak için öyle şeyler yapıyor ki inanılır gibi değil! Cinsel ilişkiye ara verip kocasının...
13.06.2022 12:43

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Kourtney Kardashian hamile kalmak öyle şeyler yapıyor k inanılır gibi değil! Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti, aile ve dostlarının katıldığı bir düğünle yeniden dünyaevine girdi. İtalya'nın Portofino kentinde gerçekleşen düğünde davetlilerin giydiği siyah elbiseler ise oldukça dikkat çekti. Müzisyen Travis Barker ile dolu dizgin bir aşk yaşayan Kourtney Kardashian, geçtiğimiz aylarda cinsel hayatıyla ilgili, "Ara vermek cinsel ilişkiyi daha çılgın yapıyor" demişti. Açıklamanın ardından Kourtney Kardashian ve Travis Barker Laguna Plajı'nda görüntülenmişti. Eski ilişkilerinden 3 tane çocuğu olan Kourtney Kardashian yeniden hamile kalmak istiyor. Vajina buharı yaptırdığını açıklayan ünlü isim daha başka bakın neler yapıyormuş...

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