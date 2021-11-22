Haberler Magazin Videoları Kızını solladı! Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan güzelliğinin kaynağı belli oldu! İşte Gülsim ve annesi...

Kızını solladı! Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan güzelliğinin kaynağı belli oldu! İşte Gülsim ve annesi...

Kızını solladı! Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan güzelliğinin kaynağı belli oldu! İşte Gülsim ve annesi...
22.11.2021 17:02
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Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın annesini görenler dilini ısırdı! Kadrosunda Gülsim Ali İlhan, Berk Atan, Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Semih Ertürk, Ecem Özkaya, Erdal Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı'nın oyuncuları merak edilip araştırılmaya başlandı. Dizinin başrolü Gülsim Ali İlhan hakkında araştırma yapanlar oyuncunun annesini görünce şaştı kaldı. Gülsim Ali İlhan'ın annesi için "Annesi değil ablası sandım", "Gülsim'in güzelliğinin kaynağı belli oldu" yorumlarında bulundu. İşte Gülsim Ali İlhan'ın güzeller güzeli annesi...

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