Kızını solladı! Alişan ‘En güzel kayınvalide bende’ demişti! Buse Varol'un annesi Birsen Özgan güzelliğiyle hayran bıraktı

Alişan 'En güzel kayınvalide bende' demişti! Ünlü türkücü Alişan ile oyuncu Buse Varol, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran ünlü çift, hem iş hem de özel hayatlarıyla sık sık gündem olmuştu. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, bu kez Buse Varol'un annesi ile gündeme geldi. Güzel oyuncunun annesini görenler adeta hayran kaldı. Genç görünümü ve güzelliğiyle kendine hayran bırakan Birsen Özgan için 'Güzelliğiyle kızını sollamış", "Buse'nin güzelliğinin kaynağı belli oldu" yorumları yapıldı. İşte Alişan'ın güzeller güzeli kayınvalidesi Birsen Özgan...