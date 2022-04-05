'Kızımı göstermiyor' Survivor Nagihan Karadere'den eski kocasına serzeniş! Bakın eski eşi kim çıktı!

Survivor Nagihan Karadere'nin eski eşi bakın kim! Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği, Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Survivor yarışmasındaki performansıyla dikkat çeken Nagihan Karadere'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Geçen günlerde kızı Ece Avren'i göremediği için gözyaşlarına boğulan ve "Babası bilerek yapıyor" ifadelerini kullanan Karadere'nin özellikle eski eşi merak edildi. Fenomen yarışmacının eski eşini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Nagihan Karadere'nin eski eşi kimmiş...