‘Kırmızı sana çok yakışıyor’ Songül Karlı paylaştı sosyal medya yıkıldı! Derin dekoltesi dikkat çekti...

‘Kırmızı sana çok yakışıyor’ Songül Karlı paylaştı sosyal medya yıkıldı! Demet Akalın'ın programı bırakması üzerine Gelinim Mutfakta'yı sunacağı konuşulan Songül Karlı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla olay oldu. Dekolteli paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Son dönemlerde tercih ettiği kırmızı elbiselerle dikkat çeken Karlı, yine aynı renk bir elbiseyle objektif karşısına geçti. Derin göğüs dekolteli elbisesiyle makyaj masasında poz veren ünlü şarkıcı, adeta sosyal medyayı salladı. Öte yandan imaj tazeleyen şarkıcının son hali takipçilerinden tam not aldı. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...