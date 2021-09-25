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Kırmızı Oda'nın Derya'sı Ayça Bingöl bakın kaç yaşındaymış! Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin Cemile'si...

Kırmızı Oda'nın Derya'sı Ayça Bingöl bakın kaç yaşındaymış! Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin Cemile'si...
25.09.2021 12:47
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Kırmızı Oda'nın Derya'sı Ayça Bingöl bakın kaç yaşındaymış! Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Cemile karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ayça Bingöl, son olarak Kırmızı Oda'da Derya rolü ile izleyici karşısına çıktı. Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Ayça Bingöl'ün özel hayatı da merak konusu oldu. Bingöl hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, özellikle "Ayça Bingöl kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan Bingöl'ün Kırmızı Oda'daki rol arkadaşı Binnur Kaya ile arasındaki yaş farkı da dikkat çekti. Bakın Ayça Bingöl kaç yaşındaymış...


Kırmızı Oda'nın Derya'sı Ayça Bingöl bakın kaç yaşındaymış! Ayça Bingöl, kadrosunda Aras Bulut İynemli, Erkan Petekkaya, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi oyuncuların yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Cemile karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Şimdilerde Kırmızı Oda dizisinde Derya karakterini canlandıran Ayça Bingöl'ün özel hayatı merak konusu oldu. Bingöl hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, özellikle "Ayça Bingöl kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı.

AYÇA BİNGÖL - 16 Ocak 1975

Kırmızı Oda'nın Derya'sı Ayça Bingöl bakın kaç yaşındaymış! Duyan şaştı kaldı Binnur Kaya ile arasındaki fark dikkat çekti

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