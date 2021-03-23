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Kırmızı Oda'dan ayrılan Aslıhan Gürbüz imaj değiştirdi! 'Saçımdan öpesim var'

Kırmızı Oda'dan ayrılan Aslıhan Gürbüz imaj değiştirdi! 'Saçımdan öpesim var'
23.03.2021 13:51
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Kırmızı Oda dizisinden ayrılan Aslıhan Gürbüz sosyal medyayı salladı! İmaj değiştiren Aslıhan Gürbüz son haliyle sosyal medya gündeminde yerini aldı. Son olarak TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda'da Kumru karakterine hayat veriyordu 38 yaşındaki güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz. Öncesinde Ufak Tefek Cinayetler dizisinde canlandırdığı Merve karakteriyle fırtınalar estiren Aslıhan, herkesi ağlattığı Kumru karakterine veda etti. Diziden ayrıldıktan sonra imaj değişikliğine giden güzel oyuncu yeni halini 'Saçımdan öpesim var' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.


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