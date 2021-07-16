‘Kırmızı Kraliçe’ Özge Törer yırtmaçlı elbisesi ile verdiği poz görenleri mest etti!

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun karakterine can veren ünlü oyuncu Özge Törer, sosyal medya paylaşımı ile gündeme geldi. Başarılı oyunculuk performansıyla gönüllere taht kuran Törer, kırmızı elbisesi ile verdiği bahçe pozunu Instagram sayfasında yayınladı. Güzel oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni alarak sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncunun paylaşımına rol arkadaşı Yıldız Çağrı Atiksoy da kayıtsız kalmadı. İşte Özge Törer'in çok beğenilen bahçe pozu...