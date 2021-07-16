Haberler Video Magazin Videoları ‘Kırmızı Kraliçe’ Özge Törer yırtmaçlı elbisesi ile verdiği poz görenleri mest etti!

‘Kırmızı Kraliçe’ Özge Törer yırtmaçlı elbisesi ile verdiği poz görenleri mest etti!

‘Kırmızı Kraliçe’ Özge Törer yırtmaçlı elbisesi ile verdiği poz görenleri mest etti!
16.07.2021 00:39 - Son Güncelleme: 16.07.2021 00:42
Ana Sayfa 10:49
Darbeye direnişin 5. yılında...
Ana Sayfa 00:18
İrem Derici bikinili pozuyla...
Ana Sayfa 10:58
İstanbul’da simge noktalarda...
Ana Sayfa 11:13
Başkan Erdoğan 15 Temmuz’un 5....
Ana Sayfa 00:50
Beşiktaş, Kenan Karaman'ı...
Ana Sayfa 01:13
Nihal Yalçın ve genç...
Ana Sayfa 00:36
Serel Yereli iç çamaşırlı...
Ana Sayfa 02:44
15 Temmuz Demokrasi Müzesi...
Ana Sayfa 00:29
Başkan Erdoğan, Burak Elmas’ı...
Ana Sayfa 00:24
Necla ve Metin Büyükşen...
Ana Sayfa 00:53
İbrahim Tatlıses ve Gülçin...
Ana Sayfa 00:32
Ünlü şarkıcı apar topar...

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun karakterine can veren ünlü oyuncu Özge Törer, sosyal medya paylaşımı ile gündeme geldi. Başarılı oyunculuk performansıyla gönüllere taht kuran Törer, kırmızı elbisesi ile verdiği bahçe pozunu Instagram sayfasında yayınladı. Güzel oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni alarak sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncunun paylaşımına rol arkadaşı Yıldız Çağrı Atiksoy da kayıtsız kalmadı. İşte Özge Törer'in çok beğenilen bahçe pozu...


Magazin Videoları