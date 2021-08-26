Kırbaçlı fetiş videosunu paylaşıp ortalığı salladı! Seda Akgül, Defne Samyeli'yi çıplak erkeklerin etrafında dans ettiği videoyla vurdu

Defne Samyeli'nin kırbaçlı fetiş videosunu tefe koyan Seda Akgül'den bomba sözler! Sosyal medya Seda Akgül'ün Defne Samyeli'li paylaşımını konuşuyor. Uzun zamandır ekranlarda olmayan sunucu Seda Akgül, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Akgül, son olarak şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilen bir videosunu paylaşarak zehir zemberek sözler söyledi. Akgül, Defne Samyeli'nin 'kırbaçlı' ve çıplak erkeklerin etrafında dans ettiği video hakkında bakın neler söyledi...