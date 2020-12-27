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Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal ve kızı Lalin'in ismini duyunca...

Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal ve kızı Lalin'in ismini duyunca...
27.12.2020 01:10
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Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv'de izleyicisi ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Yarışmada sorulan Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal ve kızı Lalin'in isminin geçtiği bir soru stüdyoda gülümseten anların yaşanmasına sebep oldu.


Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv'de izleyicisi ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Yarışmada sorulan Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal ve kızı Lalin'in isminin geçtiği bir soru stüdyoda gülümseten anların yaşanmasına sebep oldu.

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