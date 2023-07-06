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Kim der ki üç çocuk annesi! 25 kilo veren Bergüzar Korel 3 yıl önceki halini paylaştı

Kim der ki üç çocuk annesi! 25 kilo veren Bergüzar Korel 3 yıl önceki halini paylaştı
06.07.2023 22:19

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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç 2009 yılında nikah masasına oturmuştu. İlk çocukları Ali'yi 2010 yılında kucaklarına alan çift, 2020'de Han'ı, 2021 yılının Kasım ayında ise kızları Leyla'yı kucaklarına aldı. Hamile olduğu dönemde kilolu halleri ile çok konuşulan Korel şimdilerde doğum kilolarından kurtulmuş halde. Ünlü oyuncu bugün o dönemki önceki halini paylaştı ve ''3 yıl olmuş'' notunu düştü. İlk kez görenler gözlerine inanamadı. Halit Ergenç'in 13 yıllık eşine bir de bu haliyle bakın! İşte o fotoğraf...

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