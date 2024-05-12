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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024, 14:01 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2024, 14:01

Kim der 42 yaşında! Esra Erol doğum gününde döktürdü! “Çılgın kız grubu” paylaşımı ortalığı salladı! Onu hiç böyle görmediniz...

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Esra Erol hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü sunucu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. 42'nci yaşını kutlayan Erol, doğum günü partisinde döktürdüğü anları Instagram'da yayınladı. Erol'un "Çılgın kız grubu" notunu eklediği paylaşım, büyük ilgi görerek kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. Erol için "Kim der 42 yaşında" yorumu yapıldı. İşte Esra Erol'un sosyal medyayı sallayan paylaşımı...

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